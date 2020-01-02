كلوب يعلّق على الفوز المستحق أمام شيفيلد January 2, 2020 23:20 علّق يورغن كلوب على الفوز المستحق الذي حقّقه ليفربول أمام شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة واشتكى من العدد الكبير للمباريات في الفترة الحالية. beIN SPORTS السابق صلاح وماني يمنحان الـ"ريدز" فو اقرأ التالي عام كامل بلا خسارة.. ليفربول " اقرأ آخر الأحداث January 2, 2020 23:26 عام كامل بلا خسارة.. ليفربول المَهيب يحصد الإعجاب January 2, 2020 23:20 كلوب يعلّق على الفوز المستحق أمام شيفيلد January 2, 2020 22:55 "سلطنة" صلاح وماني تساعد ليفربول على مواصلة التوهج January 2, 2020 19:29 أرسنال يعلن انتهاء موسم مدافعه كالوم تشامبرز January 2, 2020 18:47 أرتيتا متمسّك ببقاء أوباميانغ وتشاكا January 2, 2020 15:28 بوغبا سيخضع لعملية جراحية في الكاحل January 2, 2020 12:00 أجمل ركلات مقصية في تاريخ الـ"بريميرليغ" January 2, 2020 09:57 كلوب: لن نقوم بعمل كبير في فترة الإنتقالات الشتوية January 1, 2020 23:54 مورينيو يشرح سبب تصرفه "الغريب" مع مدرب ساوثمبتون؟ January 1, 2020 23:44 الشريف يؤكد أنّ توتنهام ظُلم تحكيمياً ضد ساوثمبتون