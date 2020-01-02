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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

كلوب يعلّق على الفوز المستحق أمام شيفيلد

علّق يورغن كلوب على الفوز المستحق الذي حقّقه ليفربول أمام شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة واشتكى من العدد الكبير للمباريات في الفترة الحالية.

beIN SPORTS
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