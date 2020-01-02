كلوب يعلّق على الفوز المستحق أمام شيفيلد

January 2, 2020 23:20 علّق يورغن كلوب على الفوز المستحق الذي حقّقه ليفربول أمام شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة واشتكى من العدد الكبير للمباريات في الفترة الحالية.