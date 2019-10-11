كلوب مدرب الشهر في الدوري الممتاز مجدداً

ونال كلوب الجائزة عقب قيادته ليفربول لثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات خلال الشهر الفائت، علماً أنّ الريدز انتصر بجميع مبارياته الثمانية التي خاضها في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وانتصر ليفربول داخل أرضه على نيوكاسل 3-1 وخارجها على تشيلسي 2-1 وشيفيلد يونايتد 1-0 سبتمبر الفائت.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة برصيد 24 نقطة مبتعداً بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وفاز كلوب بجائزة مدرب الشهر للمرة الثانية توالياً كما سبق له الفوز بها ثلاث مرات من قبل.

وارتفعت أسهم كلوب بدرجة ملفتة هذا الموسم عقب تطور ليفربول تحت إمرته وفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.