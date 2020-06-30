كلوب لا يرى حاجة إلى الإنفاق لتعزيز تشكيلته "القوية"

ورأى الألماني الذي قاد النادي الأحمر على التوالي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 2019، والبريمرليغ لموسم 2019-2020، أن الفريق الذي أعاد بناه بشكل تدريجي منذ تولي مهام تدريبه في العام 2015، لا يحتاج إلى تغيير شامل.

واستقطب كلوب خلال عهده غالبية النجوم الذين صنعوا انتصارات ليفربول، من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه، الى الهولندي فيرجل فان دايك وغيرهم.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إنكليزية ليل الإثنين الثلاثاء، ان مقاربة عدم الحاجة الى الانفاق، لا ترتبط بفيروس كورونا المستجد الذي ترك آثارا مالية سلبية على الأندية، وتسبب بتعليق المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر، قبل استئنافها في وقت سابق من حزيران/يونيو الحالي.

وأوضح "كوفيد أثّر بطبيعة الحال على حركة الدخول والخروج (الى صفوف الفرق)، وهذا أمر طبيعي، والأرجح ان هذا الصيف لن يكون الأكثر ازدحاما" على صعيد الانتقالات.

وتابع "لكن ربما في فترة لاحقة من العام، إذا كانت فترة الانتقالات لا تزال مفتوحة، سنعرف أكثر. لكن هذه التشكيلة (لليفربول)، أنظروا إليها. ليست تشكيلة علينا تغييرها الآن".

وأضاف "ليس لدينا 11 لاعبا أساسيا، بل أقول لدينا 16 أو 17 لاعبا يتمكنون من اللعب على المستوى ذاته. لكن علينا الاستفادة من ذلك، بنسبة 100 بالمئة"، مشيرا الى انه "لا يمكننا إنفاق الملايين والملايين والملايين لمجرد اننا نرغب في ذلك أو نعتبر ان ذلك أمرا جيدا للقيام به".

وتعود الصفقة الكبيرة الأخيرة التي أبرمها ليفربول الى صيف 2018، حين تعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر من روما الإيطالي لقاء 65 مليون جنيه استرليني (نحو 80 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي في حينه لحارس مرمى.

وكانت التقارير ترجح تعاقد ليفربول هذا الصيف مع المهاجم تيمو فيرنر من لايبزيغ الألماني، قبل ان يختار الأخير الانضمام الى تشيلسي الإنكليزي. وأوردت التقارير ان ليفربول آثر عدم دفع المبلغ المطلوب من النادي الألماني، والمقدّر بـ60 مليون يورو.

في المقابل، يعمل كلوب على ترفيع بعض الناشئين من أكاديمية ليفربول، مثل الظهير الأيمن نيكو وليامس والمهاجم الشاب هارفي إيليوت.

وسأل "نريد ان نجعل هذه التشكيلة أقوى، لكن هذه التشكيلة قوية. المشكلة مع تشكيلة قوية هي كيف تعمل على تحسينها في سوق الانتقالات؟ الأمر مرتبط بالمال بطبيعة الحال، لكن المال وحده لا يكفي. عليك ان تكون مبتكرا ونحاول ان تكون مبتكرين".

وأضاف "نحاول التوصل الى حلول داخلية وثمة الكثير لانتظاره: لدينا ثلاثة أو أربعة لاعبين قادرين على القيام بخطوات كبيرة" للبروز.

وحسم ليفربول الأسبوع الماضي لقب الدوري بعد خسارة مطارده المباشر وبطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، أمام مضيفه تشلسي بنتيجة 1-2.

وبعد انجازه القياسي بالتتويج مع تبقي سبع مراحل على نهاية الموسم، يأمل ليفربول في كسر الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط خلال الموسم (100) الذي حققه سيتي في 2017-2018.

وفي رصيد ليفربول حاليا 86 نقطة.

وتطرق كلوب لاحتمال احتفاظ ليفربول بلقبه المحلي في الموسم المقبل.

وقال "سمعت البعض يقول إن الفوز (باللقب) ليس فعليا سوى إذا حصل في موسمين متتاليين، لكن هذا الأمر يثير الضحك. هذا أمر إنكليزي بوضوح".

وتابع "يتوقع الناس منا ان نفوز بالدوري مجددا. هذا ممكن، لا أعرف، لكن عندما أفكر بالعام المقبل، لا أفكر بالفوز بالدوري مجددا. هذا لا يعني اننا لا نريد ذلك، لكن ثمة العديد من الخطوات التي يجب ان نقوم بها" لتحقيق هذا الأمر.

