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الدوري الإنكليزي الممتاز

كلوب لا يتوقع أن يتعاقد ليفربول مع لاعب يرفض تلقي اللقاح

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قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن اللاعبين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا يشكلون خطراً صحياً ولا يتوقع أن يتعاقد ناديه مع أي لاعب يرفض تلقي التلقيح.

Reuters

وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا ونظيره في كريستال بالاس باتريك فييرا إن تلقى التلقيح ربما يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين جدد في ظل تزايد عدد حالات العدوى بالفيروس بين أندية البطولة.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إن 68 في المئة من اللاعبين حصلوا على جرعتي اللقاح لكنها أعلنت في منتصف الأسبوع الماضي عن ظهور 42 حالة إصابة بالعدوى خلال أسبوع واحد وهو رقم قياسي.

وبسبب تزايد عدد حالات الإصابة قررت الرابطة تأجيل 10 مباريات حتى الآن من بينها ست مباريات من الجولة الحالية.

وختم كلوب قائلاً: "لا نقترب من التعاقد مع أي لاعبين حالياً لكني فكرت في الأمر وهذا الجانب سيكون محورياً بالتأكيد في هذه الخطوة، في حالة وجود لاعب لم يحصل على أي جرعة من اللقاح فإنه يشكل تهديداً مستمراً لنا جميعاً، وإن الوضع في مثل هذا الموقف سيكون صعباً للغاية". 
 

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