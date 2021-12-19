كلوب لا يتوقع أن يتعاقد ليفربول مع لاعب يرفض تلقي اللقاح

وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا ونظيره في كريستال بالاس باتريك فييرا إن تلقى التلقيح ربما يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين جدد في ظل تزايد عدد حالات العدوى بالفيروس بين أندية البطولة.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إن 68 في المئة من اللاعبين حصلوا على جرعتي اللقاح لكنها أعلنت في منتصف الأسبوع الماضي عن ظهور 42 حالة إصابة بالعدوى خلال أسبوع واحد وهو رقم قياسي.

وبسبب تزايد عدد حالات الإصابة قررت الرابطة تأجيل 10 مباريات حتى الآن من بينها ست مباريات من الجولة الحالية.

وختم كلوب قائلاً: "لا نقترب من التعاقد مع أي لاعبين حالياً لكني فكرت في الأمر وهذا الجانب سيكون محورياً بالتأكيد في هذه الخطوة، في حالة وجود لاعب لم يحصل على أي جرعة من اللقاح فإنه يشكل تهديداً مستمراً لنا جميعاً، وإن الوضع في مثل هذا الموقف سيكون صعباً للغاية".

