كلوب غير قلق من غياب صلاح عن التسجيل

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي عشية لقاء فريقه أمام ساوثمبتون في المرحلة 33 من الدوري المحلي "عندما يقول الجميع أنه لم يسجل، منذ لا أعرف عدد المباريات، فهو لا يبدو انه يهتم. وأنا بدوري لست مهتما".

وتابع المدرب الألماني "نحن حتى لم نتحدث عن هذا الأمر. أعتقد لو أن المسألة واضحة سنتكلم عنها. ولكن كيف يمكن التعامل مع حالة حيث سجل خلالها 40 هدفا الموسم الماضي؟ مسيرته لم تنته! في حال تمكن من تسجيل 20 هدفا هذا الموسم، سيكون قد سجل 60 هدفا في موسمين. الأمر ليس سيئا".

ورأى كلوب أن على لاعبه التأقلم أكثر مع الرقابة اللصيقة التي يفرضها عليه لاعبو الأندية الأخرى، معتبرا بأن المهاجم المصري يشكل "تهديدا (للآخرين). يساعدنا كثيرا. يتأقلم مع جميع الحالات، وفي حال لم يكن لديك سواه (مهاجم) بامكانك الاعتماد عليه كثيراً" في إشارة إلى نجاح السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو في تسجيل الأهداف.

ودافع مدرب الـ "ريدز" عن لاعبه قائلا "هذا الموسم، لا نعتمد على أهداف +مو+، حتى لو أنه في حالة جيدة جدا مقارنة مع بقية اللاعبين. لقد سجل 17 هدفا في الدوري، وهو رقم جيد، وتنتظرنا مباريات عدة".

وتألق صلاح خلال موسمه الأوّل مع ليفربول بتسجيله 44 هدفا في مختلف المسابقات، منها 32 في الدوري الممتاز. وعلى رغم صومه عن التهديف منذ التاسع من شباط/فبراير، إلا أن الدولي المصري عرف طريق الشباك 20 مرة هذا الموسم، منها 17 هدفا في الدوري المحلي.