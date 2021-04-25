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الدوري الإنكليزي الممتاز

كريس وود يقود بيرنلي لانتصار غالٍ

أحرز كريس وود هاتريك في الشوط الأول ليقود فريقه بيرنلي لفوز ساحق بنتيجة 4-0 على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز اليوم الأحد ابتعد بفضله عن منطقة الهبوط في الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

وافتتح الزوار التسجيل في الدقيقة 15، عندما أساء مدافع أصحاب الأرض ويلي بولي الحكم على تسديدة بعيدة ليتمكن وود من السيطرة على الكرة وإرسالها بقوة إلى داخل الشباك.  

وضاعف وود تقدم فريقه بعد ست دقائق بعد أن اخترق زميله دوايت مكنيل خط دفاع ولفرهامبتون وهيأ له فرصة كبيرة.  

وتعاون هذا الثنائي من جديد مباشرة قبل نهاية الشوط الأول ليكمل وود الثلاثية وهي الأولى له في البطولة عندما تلقى تمريرة عرضية من مكنيل أودعها برأسه الشباك.  

وأضاف Nشلي وستوود الهدف الرابع للزوار في الدقيقة 58 عندما سدد من مسافة 15 متراً مستغلاً كرة هيأها له وود ليحقق فريقه الفوز الأول آخر أربع مباريات في الدوري.  

وصعد بيرنلي عقب الفوز إلى المركز 14 بين فرق البطولة العشرين برصيد 36 نقطة بفارق تسع نقاط عن منطقة الخطر في حين ظل ولفرهامبتون في المركز 12 بعد توقف رصيده عند 41 نقطة.  
         

الدوري الإنكليزي الممتاز بيرنلي ولفرهامبتون كريس وود
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