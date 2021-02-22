كريستال بالاس يهزم برايتون في الوقت القاتل

وسجل للفائز الفرنسي جان فيليب ماتيتا 28، والبلجيكي كريستيان بنتيكي 90+5، فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد الهولندي جويل فالتمان 55.

وصار رصيد كريستال بالاس 32 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد برايتون عند النقطة 26 في المركز السادس عشر.