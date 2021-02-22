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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

كريستال بالاس يهزم برايتون في الوقت القاتل

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انتزع كريستال بالاس الفوز 2-1 من أرض مستضيفه برايتون الإثنين في المرحلة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

وسجل للفائز الفرنسي جان فيليب ماتيتا 28، والبلجيكي كريستيان بنتيكي 90+5، فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد الهولندي جويل فالتمان 55.

وصار رصيد كريستال بالاس 32 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد برايتون عند النقطة 26 في المركز السادس عشر.

الدوري الإنكليزي الممتاز كريستال بالاس برايتون
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