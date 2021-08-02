كاين يتخلف عن تدريبات توتنهام في محاولة لفرض رحيله

وكان من المتوقع أن يعود كاين إلى مقر تدريب توتنهام بعد قضائه إجازة لمدة ثلاثة أسابيع بعد نهائي بطولة أوروبا الذي خسره منتخب بلاده أمام إيطاليا بركلات الترجيح، وذلك من أجل الخضوع لفحوصات كوفيد-19 ولمعرفة مدى جاهزيته البدنية، لكن وبحسب أكثر من وسيلة إعلامية في انكلترا، لم يتواجد كاين في مقر النادي اللندني الشمالي ما يعزّز من فرضية انتقاله إلى ناد آخر قد يكون مانشستر سيتي بطل إنكلترا الذي تقدم قبل ايام بعرض قيمته 100 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته.

ورفض نادي توتنهام التعليق على غياب كاين عن تدريبات الفريق.

وكان كاين (28 عاماً) أعلن قبل بداية بطولة أمم أوروبا عن رغبته في الرحيل عن توتنهام الذي لم يحرز اي لقب في صفوفه حيث خسر معه نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 أمام ليفربول صفر-2، ثم نهائي كأس رابطة الإنكليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي صفر-1 في نيسان/أبريل الماضي علماً بان الفريق لم يحرز اي لقب منذ عام 2008.

ويعتبر كاين بأنه يملك "اتفاق جنتلمان" مع مجلس إدارة توتنهام للرحيل هذا العام، لكن مع ارتباط اللاعب بعقد لثلاث سنوات اضافية، فان رئيس النادي دانيال ليفي يطالب بمبلغ 150 مليون جنيه (208 مليون دولار) للتخلي عن هدافه.

يذكر أن توتنهام قام بالتعاقد مع مدرب جديد هو البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو بدلاً من المدرب الموقت راين مايسون الذي استلم الفريق أواخر الموسم الماضي خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

