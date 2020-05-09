كانافارو يقدّر فان دايك ويحترم صلاح

تعاطف الإيطالي فابيو كانافارو مع فيرجيل فان دايك بعد أن خسر نجم ليفربول فرصة نادرة لمدافع في الفوز بالكرة الذهبية لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي نهاية عام 2019.

وجاء الأسطورة ليونيل ميسي مهاجم برشلونة في الصدارة بفارق ضئيل عن لاعب ليفربول في جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوطبول، ليحصل نجم البرسا على شرف الفوز بها للمرة السادسة في مسيرته.

ولم يفز لاعب مدافع بالجائزة المرموقة منذ فوز كانافارو عام 2006 عقب تتويج إيطاليا في كأس العالم.

وشعر كانافارو أن عدم فوز فان دايك بتلك الجائزة كان مؤسفاً للغاية، بعد التأثير الكبير للاعب الهولندي على خط ليفربول الخلفي، في طريق الريدز إلى الظفر بدوري أبطال أوروبا عام 2019.

ويعتقد كانافارو أن فُرّص المدافعين تبدو ضيئلة في ظل وجود مهاجمين أمثال ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال كانافارو في تصريحات تلفزيونية "لقد أرسلت تهنئة إلى فان دايك بسبب مستواه الرائع الموسم الماضي، لكن بصفته مدافعاً، من الصعب الفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: "لا تحتاج فقط لتقديم أداء رائع والظفر بالبطولات، يجب أن تكون محظوظاً لعدم وجود مهاجم مثل رونالدو أوميسي. هذا هو المفتاح. إذا كان لديك ميسي أو رونالدو ، فاعلم أنهما يملكان الأفضلية".

وأضاف كانافارو، مشيراً إلى موقع الريدز في قمة الدوري الإنكليزي الممتاز، "لقد مر ليفربول بموسم رائع وهم يستحقون الفوز والاحتفال بلقب الدوري الإنكليزي هذا الموسم".

وفيما يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح قال: "أنا أحترم صلاح كثيراً، لقد تغيّر للغاية في ليفربول، على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان مثل الآلة، إنه اللاعب الذي يرغب كل مدرب في تدريبه لأنه يستطيع الدفاع والهجوم يقدم كل ما لديه في الملعب، ولا يستسلم أبداً".

وامتدح كانافارو مدرب غوانغجو إفرغراند الصيني، مدرب ليفربول يورغن كلوب ونظيره في مانشستر سيتي بيب غوارديولا وقال:"أشاهد كل مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز وأحب أجواء وثقافة كرة القدم في إنكلترا، أنا في الصين لمحاولة تحسين أسلوبي وأفكاري في كرة القدم، أنا في أحد أفضل الأندية الآسيوية، وبالطبع، في المستقبل، أود تجربة تدريب أحد الأندية في أوروبا، أحب عقلية كلوب ولكن في الوقت نفسه، أحب ثقافة بيب حول كرة القدم لأننا دائماً نحتاج إلى الكثافة مع الكرة وبدونها".