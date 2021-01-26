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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

كافاني مثال يحتذى به بحسب سولشار

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اعتبر المدرب النرويجي لمانشستر يونايتد الإنكليزي، أولي غونار سولشار، بأنّ المهاجم الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني يعتبر مثالاً يحتذى به لزملائه وذلك بفضل الجهد الكبير خلال التمارين والمباريات.

AFP

وكان كافاني (33 عاماً) المنتقل بصفقة حرة إلى صفوف "الشياطين الحمر" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي جزءاً أساسياً في صحوة فريقه في الآونة الأخيرة، حيث نجح في انتزاع صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورأى سولشار بأنّ سلوك كافاني الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين الشهر المقبل شكّل إلهاماً لجميع اللاعبين والجهاز الفني منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وقال المدرب النرويجي عشية مواجهة فريقه ضد شيفيلد يونايتد في الدوري المحلي: "عندما يقوم مهاجم بهذا العمر بالركض حوالي 12 كلم في المباراة الواحدة، ويضغط على الحارس ويقوم بالتدخلات ويظهر تواضعاً كبيراً خلال التمارين، يكون ذلك درساً كبيراً لكل واحد منا".

وسجّل كافاني العديد من الأهداف الحاسمة أبرزها ثنائيته في مرمى ساوثهامبتون التي سمحت لفريقه بقلب تخلفه والخروج فائزاً 3-2، ثم هدفه المتأخر في مرمى إيفرتون في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.

في المقابل، أكد سولشار بأنّ المهاجم ماركوس راشفورد الذي تعرض لإصابة في ركبته ضد ليفربول في مسابقة الكأس الأحد الماضي، سيكون جاهزاً لخوض المباراة ضد شيفيلد يونايتد.
 

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