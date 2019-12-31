قائد وست هام يطالب الجماهير بمساندة ديفيد مويز

وأنقذ مويز (56 عاماً) وست هام من الهبوط في موسم 2017-2018 ووقع عليه الاختيار الأحد الماضي لقيادة الفريق مجدداً بدلاً من مانويل بليجريني المقال عقب تراجع الفريق للمركز 17 بعد هزيمته على أرضه 2-1 أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وقال نوبل لموقع وست هام على الإنترنت "أدرك أن الجماهير غير راضية عن وضع الفريق لكننا جميعاً نحب نادينا وندعمه. نحن بحاجة إلى أن نساند المدرب الجديد ونحاول إخراج الفريق من كبوته.

"عمل المدرب لفترة طويلة سابقة مع إيفرتون وهو فريق يشبه إلى حد كبير وست هام. أنت لا تستمر في ناد لفترة طويلة وفي ظل حماس المشجعين إلا إذا كنت متميزاً في وظيفتك. أعتقد أن ديفيد هو أفضل شخص لهذه المهمة".

وخسر وست هام سبع مرات في آخر تسع مباريات ويتقدم بفارق نقطة وحيدة عن منطقة الهبوط وسيواجه بورنموث صاحب المركز 16 غداً الأربعاء في الدوري في أول مباراة مع المدرب الجديد مويز.

وأضاف نوبل "أهم شيء أنني أضع مصلحة الفريق أولا. كل ما أريده هو تحقيق نتائج جيدة.

"كنا نأمل في حدوث هذا مع مانويل لأنه مدرب رائع ولديه خبرة لكننا نحتاج الن إلى العودة لنكون وست هام يونايتد مجددا ونحقق أهدافا واقعية قبل أن نتطلع للوصول لمراكز أعلى".

وأضاف "أدرك مدى صعوبة الفترة الحالية على جماهيرنا... لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى التكاتف ومساندة المدرب الجديد والبدء في تحقيق نتائج إيجابية".