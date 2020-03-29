قائد انكلترا يصعق جماهير توتنهام بتصريح صادم!

قال هاري كاين مهاجم توتنهام هوتسبير إنه قد يرحل عن ناديه إذا لم يتطور مستواه في الطريق الصحيح في ظل رغبته في حصد الألقاب ”عاجلاً وليس آجلاً“.

وسجل كاين 181 هدفاً مع توتنهام في كل المسابقات، وبمعدل حوالي 30 هدفاً في الموسم الواحد منذ دخوله التشكيلة الأساسية في 2014، لكنه لم يحرز بعد أي لقب مع النادي اللندني.

ومدّد مهاجم إنكلترا عقده مع ناديه لمدة ست سنوات في 2018 ما يعني أنه يرتبط بعقد حتى 2024 لكنه اعترف في فقرة سؤال وجواب عبر إنستغرام مع جيمي ريدناب محلل سكاي سبورتس أنه لا يضمن البقاء إذا لم يحقق توتنهام النجاح.

وقال كاين الأحد ”سأحب توتنهام باستمرار لكنها واحدة من الأشياء. لقد قلت باستمرار إذا لم أشعر أننا نتطور كفريق أو نسير في الطريق الصحيح فلن أكون الشخص الذي يستمر هناك من أجل ذلك فقط“.

وأضاف ”أنا لاعب طموح، وأريد أن أتطور وأصبح أفضل. أريد أن أصبح لاعباً من المستوى الرفيع لذا الأمر كله يعتمد على ما سيحدث للفريق وكيف سنتطور معاً“.

وتابع ”لذا ليس من المؤكد أني سأبقى هناك إلى الأبد“.