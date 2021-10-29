فيروس يصيب لاعبي أرسنال ويقلّص خياراته ضد ليستر سيتي



وحرم الفيروس المدافع الإسباني بابلو ماري من المشاركة في الفوز ضد ليدز يونايتد في الدور الرابع من كأس الرابطة الثلاثاء، فيما أكد أرتيتا أنه أُجبر على إخراج المدافع بن وايت في أوائل الشوط الثاني للأسباب ذاتها.



ولم يتمرن وايت الذي وصل إلى أرسنال في تموز/يوليو الفائت مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) منذ حينها، وقد يغيب لاعبون آخرون عن المواجهة في ملعب "كينغ باور".



قال أرتيتا الجمعة خلال المؤتمر الصحافي على هامش اللقاء: "شعروا بتوعّك قليلاً، آلام في المعدة وأمور من هذا القبيل. نأمل أن يتحسن الجميع".



وتابع: "لم يتمرّن (وايت) بعد، لذا علينا الانتظار لنرى كيف يشعر واتخاذ القرار في حينه، لم يقوَ آخرون على التمرّن كما تعرض البعض لإصابات طفيفة في المباراة ضد ليدز، نأمل أن نسمع الأنباء الجيدة".



وتعافى النادي اللندني من أسوأ بداية له في الدوري منذ 67 عامًا بعدما خسر مبارياته الثلاث الافتتاحية، ولم يتلقَ الهزيمة في مبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات.



يحتل "المدفعجية" المركز العاشر في الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر التاسع.