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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

فولهام يعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز

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عاد فولهام إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه مساء اليوم الثلاثاء على برينتفورد 2-1 بعد التمديد في نهائي ملحق الدرجة الأولى.

Reuters

وشاهد جو برايان ابتعاد ديفيد رايا حارس برينتفورد، الذي كان يتوقع تمريرة عرضية من ركلة حرة بعيدة، عن مرماه وسددها بمهارة في الشباك (105) قبل أن يحسم اللاعب نفسه الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية من وضعية انفراد. 
  
وقلص هنريك دالسغارد الفارق لبرينتفورد بضربة رأس في الثواني الأخيرة (120+4) من عمر المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي.
 

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