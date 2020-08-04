فولهام يعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز

وشاهد جو برايان ابتعاد ديفيد رايا حارس برينتفورد، الذي كان يتوقع تمريرة عرضية من ركلة حرة بعيدة، عن مرماه وسددها بمهارة في الشباك (105) قبل أن يحسم اللاعب نفسه الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية من وضعية انفراد.



وقلص هنريك دالسغارد الفارق لبرينتفورد بضربة رأس في الثواني الأخيرة (120+4) من عمر المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي.

