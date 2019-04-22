فودين يتحدث عن التحديات التي تنتظر مانشستر سيتي

ويتطلع سيتي ليصبح أول فريق خلال عقد من الزمان يفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لعامين متتاليين. وفي ظل وصول رصيده إلى 86 نقطة من 34 مباراة يتراجع الفريق بفارق نقطتين خلف ليفربول الذي خاض مباراة أكثر من غريمه.

وقال فودين، الذي سجل في الانتصار 1-صفر على توتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي، إن هذا الموسم يشكل تحدياً أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي عندما فاز الفريق باللقب بفارق 19 نقطة عن أقرب مطارديه.

وقال فودين للصحفيين "لو تمكننا من القيام بذلك، فإن الناس ستبدأ في التفكير في أننا أحد أفضل الفرق على الإطلاق. لم يكن بوسعي أن انضم لفريق أفضل من هذا، كل لاعب يريد أن يقاتل من أجل الفريق ولا يمكن إيقاف تطبيق هذا النهج. عندما فزنا بلقب الدوري لآخر مرة كنا نبتعد بفارق كبير للغاية لكن الموقف أفضل هذا الموسم لأننا نخوض تحدياً حقيقياً، فهناك من ينافسنا"

وسيواجه سيتي غريمه اللدود مانشستر يونايتد، الذي لم يخسر على أرضه في آخر 14 مباراة بالدوري، في أولد ترافورد بعد غد الأربعاء.

وقال فودين "ستكون مباراة صعبة للغاية أمام يونايتد ويجب أن نلعب بشكل جيد لكنني أعرف أننا قادرون على القيام بذلك، إذا ما تمكننا من الفوز بهذه المباراة فإننا ستكون أكثر قرباً، الأمر يرجع لنا لأننا لو فزنا بكافة مبارياتنا فهذا سيمنحننا لقب الدوري".

