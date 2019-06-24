فان دايك متحمس لمستقبل ليفربول

أنهى رجال المدرب الألماني يورغن كلوب موسماً رائعاً، نالوا في نهايته التاج الأوروبي السادس، واحتلوا وصافة الترتيب في الدوري الإنكليزي خلف سيتي.

وصافة كانت بمثابة بطولة في حد ذاتها بعد كمية المديح الهائلة التي انهالت على الفريق لأنه لم يكن بعيداً من حيث عدد النقاط عن سيتي سوى بنقطة واحدة أما من حيث الأداء فأحياناً كان يتفوق عليه.

وقال فان دايك أحد صناع الفُرجة هذا الموسم وأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لموقع النادي الرسمي: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقاً للغاية، لدينا فريق رائع يضم لاعبين يرغبون في المزيد، يرغبون في تقديم كل شيء للفريق وللنادي".

وأضاف: "هناك الكثير من الجودة في الفريق. في بعض الأحيان، لا تدرك جيداً مدى جودة مجموعة اللاعبين التي لدينا فعلى مقاعد البدلاء هناك حماس من أجل المشاركة مع الفريق، لذلك نحن لدينا مستقبل رائع قادم".

وعلى الرغم من كونه الدعامة الأساسية في دفاع ليفربول، إلا أن الهولندي كان حريصاً على الإشادة برفاقه في خط الدفاع، تحديداً بـروبرتسون وألكسندر أرنولد حين قال: "لقد كان الدفاع متسقاً للغاية، أشعر بشكل أفضل حين أتلقى المساعدة من جميع زملائي في الفريق، بكل وضوح".

وختم تصريحاته بالقول"إذا نظرت إلى الفريق، فقد أمضى أندي روبرتسون أفضل موسم له على الإطلاق، كما كان ترينت أليكساندر آرنولد مذهلاً، وهذا أمر رائع للاعبين صغار في السن، وكذلك جميع لاعبي قلب الدفاع، ومن الواضح أن جميع الفريق كانوا على مستوى عالٍ".