غياب تياغو ألكانتارا عن صفوف ليفربول لمباراتين

واستبدل تياغو خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-0 على كريستال بالاس السبت الماضي في الدوري الممتاز.

وقال المدرب المساعد بيباين ليندرش إن تياغو سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في كأس رابطة المحترفين المحلية غداً الثلاثاء أمام نوريتش سيتي وعن مباراته السبت القادم في الدوري الممتاز في مواجهة بربنتفورد.

وأضاف المدرب المساعد عبر موقع النادي على الانترنت "لا يمكنني الآن تحديد الفترة التي سيغيبها عن الملاعب لكنه بالتأكيد لن يشارك في مباراة الغد ولا مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف ليندرش وهو هولندي "دعونا ننتظر نتائج الفحوص والتشخيص.. يؤسفنا الحرمان من جهوده".

وبهذا أصبح تياغو ثاني لاعب وسط في ليفربول يتعرض للإصابة مؤخراً بعد إصابة هارفي إيليوت بكسر في الكاحل في المباراة أمام ليدز يونايتد الأسبوع الماضي وخضوعه لعملية جراحية بعد ذلك.

وسيغيب عن تشكيلة ليفربول غداً أيضاً المدافع الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد (22 عاما) بسبب المرض.

