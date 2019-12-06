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خليجي 24
الدوري الإنكليزي الممتاز

غوارديولا ينفي تلقي مساعده لأي عروض ويرشحه لخلافته

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ذكر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الجمعة أنه لم يتلق أي عرض من أندية أخرى بشأن مساعده مايكل أرتيتا وتوقع بأنه قد يكون خليفته مستقبلاً في تدريب الفريق.

Reuters

وربطت تقارير إعلامية بين الإسباني أرتيتا البالغ عمره 37 عاما وتدريب ناديه السابق أرسنال، الذي أقال مدربه أوناي إيمري الشهر الماضي، وإيفرتون الذي لعب له أيضا وانفصل عن مدربه ماركو سيلفا أمس الخميس.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل استضافة مانشستر يونايتد في مباراة قمة غدا السبت إنه لم يتحدث مع أرتيتا في هذا الأمر لكنه يريد منه البقاء.

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية بشكل منفصل "لست الشخص الذي يصوب مسدسه نحو رأس مساعديه أو لاعبيه ويبلغهم بما يجب أن
 يفعلوه. نحن بشر وكل منا له أحلامه ورغباته.

"أتمنى أن يتمكن من البقاء هذا الموسم والموسم المقبل ولأطول فترة ممكنة في هذا النادي. هذا حلمي لكن مايكل لديه حياته الخاصة ولا يمكن أن أبلغه بما ينبغي أن يفعله".  

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