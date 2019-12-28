غوارديولا يعترف بصعوبة اللحاق بليفربول

وعلى الرغم من النقص العددي في صفوفه اعتباراً من الدقيقة الثانية عشرة إثر طرد حارس مرماه البرازيلي إديرسون، نجح مانشستر سيتي في التقدم بهدفين نظيفين بواسطة رحيم ستيرلينغ، لكن ولفرهامبتون نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في نصف الساعة الأخير ليحقق فوزا مثيراً 3-2 علماً بأنه تغلب عليه أيضاً على ملعب الاتحاد ذهاباً بهدفين نظيفين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري المحلي مع 38 نقطة متخلفاً بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة أيضاً.

وقال غوارديولا الذي مني فريقه بخسارته الخامسة هذا الموسم في رد على سؤال ما إذا كان يعتبر بأن السباق نحو اللقب انتهى بالنسبة إلى فريقه: "الأفضلية لليفربول كبيرة. نعم. إنه فارق كبير. ليس من المنطق التفكير بالسباق نحو اللقب في الوقت الحالي. يتعين علينا التركيز على مباراتنا المقبلة والفوز في مبارياتنا".

وكان لسان حال جناح مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا مماثلا بقوله: "إنها وضعية سيئة بالنسبة الينا. لم نكن نتوقع ان نتخلف بهذا العدد من النقاط عن ليفربول في منتصف الموسم. لا أقول بأن الفوز باللقب مستحيل لكنه بات صعباً للغاية".

