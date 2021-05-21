غوارديولا يشيد بروبن دياز

وتحدّث المدرب الإسباني عن حصول دياز على جائزة لاعب السنة الممنوحة من رابطة كتاب كرة القدم قائلاً: "لم يكن الأمر متوقعاً، بصراحة. كنا نعرف خصاله الفنية والبدنية لكنك لا تعرف بأن لاعباً تم انتدابه حديثاً سيحصل على جائزة بهذا الحجم".

وأشاد غوارديولا بخصال المدافع البرتغالي قائلاً: "إنه يساعد رفاقه في الفريق وهذا مهم جداً لأن المدافع الذي يلعب لنفسه يسبب المشاكل للمجموعة".

وأردف قائلاً: "غالباً ما يفكر روبن في توازن خط الدفاع بأكمله ويحاول الانسجام مع الثلاثي الذي يلعب معه".

وأشار المدرب الذي قاد الفريق الإنكليزي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى الدور الذي سيلعبه دياز في المستقبل قائلاً: "أنا متأكد تمامًا بأن رفاقه والطاقم التدريبي سيختارونه كواحد من القادة لما أظهره من قدرات كبيرة في تحمل المسؤولية وتوجيه أصدقاءه وحسن التصرف في اللحظات الصعبة".

وختم غوارديولا حديثه قائلاً: "أعلم جيداً بأنه سيتطور وسيتحسن أكثر، فما أشاهده في التدريبات يشير إلى ذلك".