غوارديولا يريد إنهاء الغموض بشأن مستقبل أغويرو

وينتهي عقد أغويرو، الذي انضم إلى سيتي في 2011 ويتصدر قائمة هدافي النادي على الإطلاق برصيد 255 هدفا في كافة المسابقات، بنهاية الموسم ويمكنه التفاوض مع أندية أخرى من يناير/كانون الثاني المقبل.

وتعرض المهاجم البالغ عمره 32 عاما لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل 1-1 على أرض وست هام يونايتد في الدوري الشهر الماضي، وذلك بعد أسبوع واحد من مشاركته أساسيا هذا الموسم عقب خضوعه لجراحة في الركبة.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل استضافة بيرنلي صاحب المركز 17 في الدوري غدا السبت "سيرد علينا بقراره (بشأن العقد الجديد). إنه ليس في أفضل حالاته. إصابته كانت طويلة. إنه بحاجة ليكون أكثر حسما، لا نشك في كفاءته داخل منطقة الجزاء لكنه بحاجة لبعض الوقت، المشاركة في التدريبات والدفع به في المباريات. بعد ذلك أمامه سبعة شهور ليظهر إمكانيات"

وأضاف الإسباني: "إنه يستحق من النادي مفاوضات عادلة تحقق أفضل شيء ممكن له وللنادي. كنت محظوظا بالتعامل كمدرب مع لاعبين مذهلين. كان أحدهم بالتأكيد".