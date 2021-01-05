غوارديولا واثق من بقاء دي بروين في مانشستر سيتي

وينتهي عقد دي بروين (29 عامًا) مع سيتي في حزيران/يونيو 2023 إلا أن النادي قدّم له عرضًا منذ الآن من أجل تمديد إقامته في ملعب الاتحاد.

وأثيرت مزاعم أن الدولي البلجيكي كان "خائبًا" من العرض الذي قدمه بطل إنكلترا عامي 2018 و2019 كونه لم يحصل على الامتيازات التي كان يتمناها على راتبه الذي يبلغ وفق التقارير 280 ألف جنيه استرليني (380 ألف دولار).

ورغم ذلك، يبدو غوارديولا واثقًا من تجديد أفضل لاعب في الدوري الموسم الفائت عقده مع الفريق.

وقال على هامش اللقاء ضد الجار والغريم يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الأربعاء "أنا متأكد جدًا أنه سيبقى ولكن في الوقت ذاته علينا أن نحترم سير الأمور".

وتابع "لا أعلم ماذا يحصل لأنني لم أتحدث مع (المدير الرياضي الإسباني) تشيكي (بيغيريستاين). ولكنه يعلم كم نقدّره، ليس فقط كلاعب ولكن كشخص أيضًا".

وأردف مدرب بشلونة السابق "إنه مهم جدًا للنادي. لست قلقًا. ولكن في نهاية المطاف هذا قراره".

ورفض غوارديولا فكرة تفضيل مسابقة على أخرى وإراحة اللاعبين في ظل الجدول المزدحم "فاز فريقي باللقب ثلاث مرات تواليًا. أن نكون في نصف النهائي للمرة الرابعة تواليًا يعني الكثير. لو لم تكن تهمنا، لكنّا أهملناها من قبل".

وتأتي المباراة تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للحد من الارتفاع الحاد في إصابات كوفيد-19، ويرى غوارديولا أن إجراءات الحكومة الأخيرة لمكافحة السلالة الجديدة جعلت من كرة القدم "جزيرة داخل المجتمع".

ورغم القيود المشددة المفروضة في البلاد، منحت الحكومة الضوء الأخضر لاستمرار المنافسات في الدوري الممتاز والدرجات الدنيا.

وقال غوارديولا "يبدو أننا جزيرة داخل مجتمع، كل شيء مغلق باستثناء عملنا".

وتابع "عندما يقول الناس إن لاعبي كرة القدم مميزون، فربما هذه الحقيقة، لم أصدق ذلك من قبل. اعتقدت أن الأطباء والمعلمين والمهندسين المعماريين، الجميع متساوون ولكن يبدو أن كل شيء مغلق باستثناء مهنتنا".