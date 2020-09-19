غوارديولا: غياب أغويرو قد يستمر شهرين إضافيين

وكان أغويرو خضع لعملية جراحية في الركبة في حزيران/يونيو الماضي على امل ان يكون جاهزا للعودة الى الملاعب في الادوار المتقدمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل أن يكشف المدرب الكاتالوني عن الفترة الاضافية التي سيغيب فيها عن الملعب بقوله "كنا ندرك بأن الإصابة صعبة. سيكون جاهزاً في غضون شهر أو شهرين".

وأضاف "يتعين عليه العودة الى الملاعب واستعادة لياقته البدنية. لقد غاب سيرخيو لفترة طويلة عن الملاعب وهو ليس لاعباً يستعيد عافيته بسرعة".

ويفتتح مانشستر سيتي موسمه في الدوري الانكليزي الممتاز الاثنين خارج ملعبه ضد ولفرهامبتون وسيكون الاعتماد في الخط الأمامي على الثلاثي البرازيلي غابريال جيزوس ورحيم ستيرلينغ والبرتغالي برناردو سيلفا.