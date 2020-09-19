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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

غوارديولا: غياب أغويرو قد يستمر شهرين إضافيين

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كشف مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، الإسباني جوسيب غوارديولا أن غياب هداف فريقه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو قد يستمر لشهرين إضافيين.

AFP

وكان أغويرو خضع لعملية جراحية في الركبة في حزيران/يونيو الماضي على امل ان يكون جاهزا للعودة الى الملاعب في الادوار المتقدمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل أن يكشف المدرب الكاتالوني عن الفترة الاضافية التي سيغيب فيها عن الملعب بقوله "كنا ندرك بأن الإصابة صعبة. سيكون جاهزاً في غضون شهر أو شهرين".

وأضاف "يتعين عليه العودة الى الملاعب واستعادة لياقته البدنية. لقد غاب سيرخيو لفترة طويلة عن الملاعب وهو ليس لاعباً يستعيد عافيته بسرعة".

ويفتتح مانشستر سيتي موسمه في الدوري الانكليزي الممتاز الاثنين خارج ملعبه ضد ولفرهامبتون وسيكون الاعتماد في الخط الأمامي على الثلاثي البرازيلي غابريال جيزوس ورحيم ستيرلينغ والبرتغالي برناردو سيلفا.

الدوري الإنكليزي بيب غوارديولا مانشستر سيتي سرجيو أغويرو
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