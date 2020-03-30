عندما يأتي الخطأ من كابتن الفريق... غريليش يخرج من منزل

وذكر النادي في بيانه المنشور على موقعه الإلكتروني: "اعترف الكابتن جاك غريليش أن قراره مغادرة منزله كان خاطئاً وغير ضروري على الإطلاق".

وأضاف البيان: "انتهك اللاعب المبادئ التوجيهية الحكومية الواضحة والتي يجب على الجميع الالتزام بها".

وأكد النادي أنه سيتم تأديب اللاعب وتغريمه بمبالغ مالية يتبرع بها لمستشفيات خيرية في برمنغهام.

وكان قائد آستون فيلا، تم تصويره بجانب سيارته وقال إنه اضطر للخروج.

ونشر اللاعب فيديو أوضح فيه: "أعلم أنه وقت صعب، على الجميع في الوقت الحالي أن يُغلقوا أبوابهم لفترة طويلة وحصلت على مكالمة من صديق يطلب الذهاب إلى منزله".

وتابع: "لقد وافقت بغباء على ذلك. لا أريد أن يرتكب أي شخص نفس الخطأ الذي ارتكبته، لذا أحث الجميع على البقاء في المنزل واتباع القواعد والإرشادات التي طُلب منا القيام بها".

وأضاف: "آمل أن يتمكن الجميع من قبول اعتذاري وفي المستقبل القريب يمكننا أن نستمتع بأنفسنا مرة أخرى بمجرد أن ينتهي هذا كله".

والملفت أن اللاعب نفسه نشر فيديو قبل يومين دعا فيه الناس للبقاء في المنزل، قبل أن يخرج هو.