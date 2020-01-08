صلاح يحرز جائزة مرموقة في ليفربول

وتحصّل صلاح على جائزة أفضل هدف لنادي ليفربول في العقد الأخير (في آخر 10 أعوام) والتي يمنحها النادي بناء على تصويت جماهيره.

وشمل التصويت الأهداف التي سجلت في الفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني/يناير 2010 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019.

واختير هدف محمد صلاح في شباك توتنهام يوم 4 شباط/فبراير 2018، وتحديداً لحساب المرحلة الـ26 من الدوري الإنكليزي الممتاز من الموسم قبل الماضي، كأفضل هدف للريدز في آخر 10 أعوام.

HERE IT IS! 🥁



Throughout December, fans chose the best #LFC goal from each year of the 2010s, with 10 memorable efforts progressing to a final vote... 🗳️



The top 3️⃣, voted by you 👇 — Liverpool FC (@LFC) January 7, 2020

وتفوّق صلاح على نجوم كبار كلويس سواريز وإيمري تشان وفيليبي كوتينيو وديفوك أوريجي ودانيال ستوريدج وفرناندو توريس.

ونال هدف صلاح 40 ألف صوتاً متفوقاً على هدف إيمري تشان في مرمى ولفرهامبتون (ثانياً) وهدف ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة لحساب دوري أبطال أوروبا (ثالثاً).