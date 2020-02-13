صلاح أفضل لاعب في ليفربول لشهر يناير

ولعب صلاح 5 مباريات في شهر كانون الثاني/يناير مع ليفربول وقاد الفريق لتعزيز صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز مسجلاً ثلاثة اهداف ومانحاً 3 تمريرات حاسمة.

وحصد صلاح أكبر عدد من أصوات جماهير ليفربول ليتفوق على زميليه جوردان هندرسون لاعي خط وسط الميدان والحارس البرازيليل أليسون بيكر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، حيث حقق فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الفوز في 24 مباراة وتعادل مرة واحدة ونجح في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم حتى الآن.

وتعليقاً على فوزه بالجائزة قال صلاح للموقع الرسمي للنادي: "شكرًا، أنا سعيد للغاية، وكما قلت من قبل عدة مرات، أهم شيء هو الفوز بالمباريات، وأعتقد أننا أدينا بشكل جيد هذا الشهر، لذا أتمنى مواصلة السير على هذا النهج."