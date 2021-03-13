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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

شيفيلد يونايتد يتخلى عن خدمات مدربه

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أعلن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير في الدوري الإنكليزي الممتاز السبت تخليه عن خدمات مدربه كريس وايلدر بالتراضي.

AFP

وقال النادي في بيان "مجلس الإدارة وكريس وايلدر الذي قاد الفريق إلى أكثر من 100 فوز في ما يقرب من 5 مواسم في برامال لاين، اتخذا القرار بعد مناقشته".

وقال وايلدر الذي لعب في النادي كظهير أيمن في التسعينيات: "كان تدريب شيفيلد يونايتد مغامرة خاصة ولن أنساها أبدًا".

وقاد وايلدر فريق مسقط رأسه من الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز حيث حقق الموسم الماضي أفضل مركز في تاريخه بإنهائه في المرتبة التاسعة.

وكتب النادي "من الآن فصاعداً، سيركز النادي على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وإذا هبطنا، فسنستعد لبطولة الدرجة الثانية"، دون تحديد من سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول.
 

الدوري الإنكليزي الممتاز شيفيلد يونايتد كريس وايلدر
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