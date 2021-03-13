شيفيلد يونايتد يتخلى عن خدمات مدربه

وقال النادي في بيان "مجلس الإدارة وكريس وايلدر الذي قاد الفريق إلى أكثر من 100 فوز في ما يقرب من 5 مواسم في برامال لاين، اتخذا القرار بعد مناقشته".

وقال وايلدر الذي لعب في النادي كظهير أيمن في التسعينيات: "كان تدريب شيفيلد يونايتد مغامرة خاصة ولن أنساها أبدًا".

وقاد وايلدر فريق مسقط رأسه من الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز حيث حقق الموسم الماضي أفضل مركز في تاريخه بإنهائه في المرتبة التاسعة.

وكتب النادي "من الآن فصاعداً، سيركز النادي على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وإذا هبطنا، فسنستعد لبطولة الدرجة الثانية"، دون تحديد من سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول.

