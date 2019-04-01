سولشاير يرد على ارتباط بوغبا بريال مدريد

وكان زيدان فتح الباب أمام هذا الاحتمال لاسيما أنّه يريد بناء فريق جديد بعد عودته للإشراف على ريال بقوله: "أحب اللاعب كثيراً، هذا أمر ليس جديداً، أعرفه شخصياً، ولهذا السبب أتكلم عنه بشكل طبيعي...إنّه بالفعل لاعب مختلف، يقدم ما يستطيع لاعبون قليلون تقديمه على أرض الملعب، إنّه قادر على القيام بكل شيء".

ورد بوغبا خلال فترة المباريات الدولية لمنتخب فرنسا على هذا الأمر بالقول إنّ اللعب لريال مدريد حلم كلّ لاعب، مشيراً إلى أنّه سعيد في مانشستر يونايتد في الوقت الحالي مع وجود مدرب جديد.

وأكد سولشاير في مؤتمر صحافي الإثنين عشية مواجهة فريقه لولفرهامبتون في الدوري المحلي: "لا أحب الكلام عن الأندية الأخرى، إنّه أحد تحديات فترة التوقف الدولية لأنّ اللاعبين متاحون دائماً والأجواء مختلفة".

وتابع: "بوغبا شخص لطيف ومهذب وقد ردّ على سؤال عام، بطبيعة الحال، زيدان هو أيقونة في فرنسا وكان لاعباً رائعاً وبالتالي قام بول بالرد على السؤال بطريقة مهذبة، لكنه سعيد هنا، سيلعب دوراً كبيراً، كبيراً جداً هنا".

وكشف المدرب النروجي الذي تم تثبيته في منصبه لثلاث سنوات بعد أن تم تعيينه مدرباً مؤقتاً للفريق خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، "لطالما أكدت دائماً أني اريد بناء فريق حوله (بوغبا)، وهذا الأمر لم يتغير إطلاقاً".