سولشار يعترف بالإجهاد ويعد بالتعافي قبل لقاء ليستر سيتي المصيري



وبدا يونايتد، الذي خسر 3-1 أمام تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي يوم الأحد، مرهقاً في التعادل 1-1 مع ضيفه وست هام يونايتد في الدوري أمس الأربعاء إذ خاض المباراة الرابعة في تسعة أيام.



وأوضح سولشار في تصريحات تلفزيونية: "لم نكن محظوظين في عملية التعافي في الأسابيع الماضية لكن هذا بسبب مشاركتنا في كأس الاتحاد".



وتابع: "هكذا تسير الأمور لكن أمامنا ثلاثة أيام الآن... اليوم الإضافي سيجعلنا في حالة بدنية مئة في المئة، منحنا أنفسنا فرصة رائعة".



وأضاف: "أردنا منح أنفسنا فرصة الذهاب إلى هناك والتأهل لدوري الأبطال بالفوز (على ليستر)، الآن التعادل سيكون كافياً لكننا سنذهب هناك لتحقيق الفوز".



ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 63 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف على تشيلسي ونقطة على ليستر.