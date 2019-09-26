سولشار يحث لاعبيه على اللعب بروح قتالية

وفي ظل موسم متعثر وارتفاع الضغوط على سولشار ، حقق يونايتد، حامل اللقب خمس مرات، فوزاً صعبًا على ضيفه روتشدايل من المستوى الثالث 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

وبعد سقوطه الموجع أمام وست هام صفر-2 الأسبوع الماضي في الدوري، ترجم لاعبو الفريق الأحمر فرصة وحيدة من أصل 31 على ملعب أولد ترافورد.

وقال سولشار الذي بدأت تظهر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقالته "نتقدم 1-صفر في معظم المباريات. اليوم أيضًا تقدمنا 1-صفر وتقول لنفسك - هيا فلنسجل الثاني - وهذا ما يجب أن يتعلمه هؤلاء الشبان".

وأضاف المدرب "علينا البحث عن الهدف الثاني. في هذا النادي لا تسترخي وتكتفي بما لديك. لا نريد هذا الاسترخاء".

وكان الشاب مايسون غرينوود (17 عاماً) أحد النقاط الايجابية القليلة في مباراة الأربعاء، اذ افتتح التسجيل مكرراً ما صنعه في مواجهة أستانا الكازاخستاني الخميس الماضي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتابع سولشار "يملك قدمين رائعتين وسدد ركلة الترجيح بيمناه، لذا سيكون كابوساً للمدافعين عندما يواجهونه في منطقة الجزاء".

وأردف قائلاً "يمكنه الذهاب بالاتجاهين، وهذا رائع بالنسبة لي، كما ترون يملك النوعية وسيحصل على حصته من المشاركة في المباريات".

لكن سولشار سيواجه خصماً قوياً في الدور الرابع بعد أن أوقعته القرعة ضد مضيفه تشيلسي، في تكرار لمواجهتهما مطلع الدوري عندما فاز يونايتد "إذا أردت الفوز عليك تخطي الأفضل".