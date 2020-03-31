سولشار يؤكد أنه على تواصل دائم مع لاعبيه

وقرر مسؤولو كرة القدم الانكليزية تعليق البطولات المحلية حتى 30 نيسان/أبريل المقبل، وهم سيجتمعون الجمعة لتحديد الخطوة التالية، حيث يخشى أن يتم تأجيله إلى أبعد من هذا التاريخ، مشيراً إلى أنه على اتصال دائم مع اللاعبين والموظفين عبر الهاتف في محاولة لضمان أنهم مستعدون، في حالة استئناف المباريات.

وقال سولشار لموقع الفريق الرسمي على شبكة الانترنت "بالطبع، اعتدت على رؤيتهم كل يوم لساعات وساعات، لذلك الأمر مختلف أنا فقط على تواصل معهم عبر (مجموعات واتساب)، ونحن نخطط عن نوع التدريبات التي سنبدأ بها عندما نعاود".

وأضاف "لكن الموضوع غير معروف حتى الآن وليس لدينا أدنى فكرة حقا ولا نعرف بنسبة 100 بالمئة موعد بدء العمل".

وتابع "الشيء الجيد الآن هو وجود التكنولوجيا ونحن محظوظون بذلك".

وتحدث سولشار عن أهمية استمرار التواصل "يمكننا البقاء على تواصل ورؤية بعضنا البعض. وإرسال الرسائل والحصول على رد سريع، والقيام بمكالمة هاتفية من الطراز القديم في بعض الأحيان وببساطة التحدث فقط على الهاتف. لذلك نحن على تواصل بانتظام".

ولا يخفي سولشار سعادته بقضاء الوقت مع عائلته بانتظار عودة الحياة الى الملاعب، وقال: "أنا بخير. العائلة جيدة أحد سلبيات كرة القدم هو أنك لا تحصل على الكثير من الوقت لقضائه مع عائلتك والجانب الآخر الآن هو الحصول على الكثير من الوقت معهم".

