سولشار سيتخذ قرارات هامة في مانشستر يونايتد...من سيرحل ومن سيبقى؟

ومن المقرر أن يكون يونايتد نشطًا في سوق الانتقالات في محاولة لحصد لقب بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل.

ويحتل الشياطين الحمر - الذين تحسّنوا كثيراً بعد وصول سولشار في ديسمبر- ولكنهم خسروا أربع من مبارياتهم الخمس الماضية في جميع المسابقات - ويحتلون المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري على بعد 3 نقاط من المركز الرابع.

وهناك شائعات تتحدث عن انتقال أندير هيريرا إلى باريس سان جيرمان، وشكوك حول استمرار خوان ماتا، في حين أن و ضعية كل من أليكسيس سانشيز وإريك بايلي وماتيو دارميان وماركوس روخو وأنتونيو فالنسيا غير مؤكدة.

في ظل الأحاديث عن التوقيع مع جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند ونجم وست هام ديكلان رايس ومهاجم ريال مدريد غاريث بيل ، قال سولشار: "أنا لن أتحدث عن الشائعات، ما يمكنني قوله إن الأمر سيكون صعباً".

وأضاف المدرب الذي حل بديلاً لجوزيه مورينيو "سيكون البقاء للأصلح والأفضل بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى لاعبين يكونوا قادرين على دفعنا إلى الأمام".

وتابع"ليفربول وسيتي متقدمان عنا للغاية في الوقت الحالي، لعبنا ضد فريق برشلونة الذي يعتبر من الفرق الرفيعة في كرة القدم الأوروبية".

وفيما يتعلق ببقاء بعض اللاعبين ورحيل بعضهم الآخر قال: "لدينا معيار معين هنا. لقد حصلنا على دفعة كبيرة، والآن حانت أوقات التحدي مع النتائج والأداء، نريد أن نرى لاعبين يصعدون ويقولون الآن، أريد أن أكون جزءاً من الفريق".

وختم حديثه بالقول"ليس لدينا أي وهم، سيكون العمل شاقاً وستكون هناك بعض القرارات الصعبة التي اتخذتها أنا ومايك فيلان (مساعد المدرب) والإدارة".

يستقبل يونايتد منافسه وست هام في أولد ترافورد ضمن المرحلة 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم السبت، قبل السفر إلى برشلونة في مباراة الإياب من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.