سولشار حريص على أموال يونايتد

وارتبط اسم يونايتد بجيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند وجاك غريليش لاعب أستون فيلا لكن سولشار أوضح أن الجائحة غيرت نظرة النادي إلى أسعار اللاعبين.

وأبلغ سولشار الصحفيين قبل مواجهة أستون فيلا المتعثر في وقت لاحق من اليوم الخميس "يجب أن يكون الأمر واقعيا. أعتقد أن العالم كله تغير على الجانب المالي والنظرة إلى أسعار اللاعبين. لا أفكر على المدى القصير، أفكر دائما على المدى البعيد وأحاول إبرام صفقات جيدة".

وأضاف "سأكون حريصا فيما يتعلق بالمال ومالي الشخصي أيضا".

وأوضح سولشار أن يونايتد يأمل في بقاء الفرنسي الدولي بول بوغبا الذي تألق منذ عودته من إصابة في الكاحل.

وينتهي عقد بوغبا بنهاية الموسم المقبل لكن يونايتد يملك حق تمديد التعاقد لعام آخر.

وقال سولشار "أريد بقاء أفضل اللاعبين. أرى أن بوغبا يتحسن شيئاً فشيئاً منذ عودته من الإصابة".

وتابع "إنه يستمتع بما يقدمه ودعونا نرى أين سيأخذنا ذلك".