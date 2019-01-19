سولسكاير يكرم بازبي في ذكرى رحيله الـ25 بتحطيم رقمه بفوز جديد

شاءت الصدف أن يتفوق النروجي أولي غونار سولسكاير على الأسطوري مات بازبي في الذكرى الـ25 لوفاة المدرب الإسكتلندي، بتحقيقه فوزه السادس في أول ست مباريات في الدوري الإنكليزي كمدرب لمانشستر يونايتد، وذلك على حساب ضيفه برايتون 2-1 السبت في المرحلة الثالثة والعشرين.

وبات سولسكاير أول مدرب في تاريخ النادي يفوز في أول ست مباريات له في بطولة إنكلترا، منذ فوز بازبي بمبارياته الخمس الأولى في موسم 1946-1947، ليواصل "الشياطين الحمر" بذلك حصد الثمار الإيجابية لتعيين النروجي الشهر الماضي بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو المقال.

وأتى إنجاز سولسكاير (45 عاما) في يوم إحياء يونايتد الذكرى الـ25 لرحيل بازبي عن 84 عاما.

ويعد الأخير أسطورة تدريب في تاريخ النادي، مثله مثل مواطنه أليكس فيرغوسون، اذ قاده للقب الدوري خمس مرات والكأس مرتين وكأس الأندية الأوروبية البطلة مرة عام 1968، بعد 10 أعوام من كارثة تحطم الطائرة التي أقلت الفريق من مطار ميونيخ في السادس من شباط/فبراير 1958، ما أدى لمقتل 23 شخصا بينهم ثمانية من لاعبيه.

وانتظر يونايتد مرور قرابة نصف ساعة ليفتتح التسجيل من ركلة جزاء انتزعها الفرنسي بول بوغبا من الكاميروني غايتان بونغ ونفذها بنفسه (27)، مسجلا هدفه الخامس في المباريات الست الأخيرة في الدوري، مع 4 تمريرات حاسمة منذ رحيل مورينيو الذي جمعته به علاقة متوترة.

وبهدفه الثامن في "بريمير ليغ" هذا الموسم (10 في مختلف المسابقات)، عادل بطل مونديال الصيف الماضي أعلى عائد تهديفي له على الصعيد الدوري والذي حققه مرتين مع يوفنتوس الإيطالي موسمي 2014-2015 في 26 مباراة و2015-2016 في 35 مباراة.

واحتفل ماركوس راشفورد بأفضل طريقة بمباراته الـ150 مع "الشياطين الحمر"، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه والثامن له في الدوري هذا الموسم بتسديدة من زاوية ضيقة إثر تمريرة من البرتغالي ديوغو دالوت (42).

ورغم نجاح برايتون في هز شباك الإسباني دافيد دي خيا في الدقيقة 72 عبر الألماني باسكال غروس بعد عرضية من الهولندي دايفي بروبر، خرج يونايتد بالنقاط الثلاث وثأر من برايتون الذي أسقطه في المواجهتين الأخيرتين بينهما (1-صفر في المرحلة 37 من الموسم الماضي و3-2 في المرحلة الثانية من الموسم الحالي).

ورفع يونايتد رصيده الى 44 نقطة وصعد موقتا الى المركز الخامس على حساب أرسنال (41) بانتظار مباراة الأخير مع ضيفه وجاره تشلسي الرابع (47) اليوم، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 26 نقطة (المركز 13).