سولسكاير يؤكد أن يونايتد يملك البنية الصحيحة

يأتي هذا التصريح قبل الموقعة المنتظرة الأحد أمام متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول.

ويعاني فريق "الشياطين الحمر" هذا العام، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط فقط من سبع مباريات، متأخراً بفارق 15 نقطة عن غريمه ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة (ثمانية انتصارات في ثماني مباريات).

وتقام مباراة الأحد على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وطالت انتقادات قاسية سياسة التعاقد مع اللاعبين بإشراف نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد، غير أن سولسكاير كان المدافع الأول عن رئيسه واصفاً ما قيل عنه بالـ "إهانة" وأنه يتطلع إلى المستقبل.

وقال المدرب النروجي لشبكة "سكاي سبورتس" الإنكليزية "لديّ عقد لمدة ثلاثة أعوام، لذا بالتأكيد نحن نخطط على المدى الطويل"، مضيفاً "عندما تخسر مباراة لا تنتظر تلقي اتصال للحصول على ضمانات، ولكننا بدأنا بوضع خطة تعاقدية".

وتابع "أنا واثق بنسبة 100 بالمئة من الوقت الذي أمضيته هنا بأننا نملك البنية الصحيحة، لأنه في النهاية المدرب هو من يملك الكلمة الأخيرة".

وأشار سولسكاير إلى الانتقادات التي طالت تعاقدات الفريق هذا الموسم مؤكداً أن ما قيل هو "بمثابة إهانة لمسؤولي التعاقد والكشافين ولنا أيضاً كمحترفين. أنا والمدرب المساعد ميك فيلان، والطاقم التدريبي. نتخذ القرارات تجاه اللاعبين الذين نريد التعاقد معهم ومن منهم متوافر ومن ثم تبدأ المفاوضات".

وانفق يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية 145 مليون جنيه إسترليني (185 مليون دولار) للتعاقد مع المدافع هاري ماغواير والظهير الأيمن آرون وان-بيساكا والويلزي دانيال جيمس، فيما يؤكد سولسكاير أن المال متوافر من أجل شراء المزيد من اللاعبين.

وأردف "المال متوافر وأنا أبحث عن لاعبين" وأنه كان قريباً من التعاقد مع بعض اللاعبين "لكنهم لم يكونوا الأفضل".

وختم قائلاً "المال موجود لتدعيم الصفوف في كانون الثاني/ يناير والصيف المقبل. نحن نخطط ونبحث، وسنجد أهدافنا، ولكن ذلك لم يحصل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية إذ لم نتمكن من التعاقد مع لاعبين جاهزين".

وتأتي تصريحات سولسكاير غداة تأكيده غياب لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا عن مباراة فريقه أمام ضيفه ليفربول في المرحلة التاسعة، والتي يرجح أن يغيب عنها أيضاً الحارس الإسباني دافيد دي خيا بسبب الإصابة، فيما ألمح إلى إمكان عودة المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال والظهير الأيمن وان-بيساكا.