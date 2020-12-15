سحب رخصة قيادة غريليش لتسعة أشهر

وحُكم على غريليش في محكمة برمنغهام الجزائية بعدما أقر في وقت سابق بأنه مذنب بتهمتين.

واصطدمت سيارة لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاماً بسيارتين متوقفتين في منطقة ديكنز هيث في ويست ميدلاندز.

بالإضافة إلى حظره من القيادة، تم تغريم غريليش بمبلغ 82499 جنيه إسترليني (110271 دولار).

وقال أحد الشهود للقاضي إن رائحة الخمور كانت تفوح من غريليش وإنه كان يتلعثم بكلماته عند وقوع الحادث يوم 29 آذار/مارس.

وحصل الحادث بعد أقل من 24 ساعة من بث غريليش لرسالة مصورة على "تويتر" تحث الناس على البقاء في منازلهم لإنقاذ الأرواح وحماية العاملين بمجال الخدمات الصحية.

مخالفات وغرامات إضافية

واعترف اللاعب الدولي بأنه مذنب في جريمة منفصلة هي القيادة المتهورة بعدما قال الادعاء إن سيارة شرطة لا تحمل علامات رصدته وهو يقود سيارته بسرعة تفوق 90 ميلاً في الساعة على طول الطريق (م42) في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

كما أُمر غريليش بدفع تكاليف قدرها 220 جنيها استرلينياً وغرامة إضافية للضحية قدرها 181 جنيهاً استرلينياً، ليصل مجموع الغرامات إلى 82900 جنيه استرليني - جميعها مستحقة الدفع في غضون سبعة أيام.

ويحفل سجل غريليش بالمخالفات المرورية إذ أن لديه بالفعل سابقاً ست نقاط على رخصة القيادة لارتكابه مخالفة تجاوز السرعة عام 2018.

وسيتعين على اللاعب التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة بمجرد انتهاء حظره.

