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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ساوثمبتون يعود بفوز مريح من أرض واتفورد

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سجل داني اينغز ثنائية ليقود ساوثمبتون إلى الفوز على مضيفه واتفورد 3-1 الأحد ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم ليبقى الأخير في دائرة خطر الهبوط إلى الدرجة الأولى.

Reuters

وافتتح اينغز التسجيل بعد أن سدد كرة لولبية من مشارف المنطقة (16)، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني إثر فشل حارس واتفورد بن فوستر في تشتيت احدى الكرات (70) رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً هذا الموسم متخلفاً بفارق هدف واحد عن متصدر ترتيب الهدافين مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

وسجل يان بدناريك هدفا خطأ في مرمى ساوثمبتون ليقلص واتفورد الفارق (79)، قبل ان يُؤَمِّن جيمس وورد براوس الفوز لساوثمبتون من ركلة حرة مباشرة.

ورفع ساوثمبتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر ليضمن بنسبة كبيرة بقاءه في الدرجة الممتازة الموسم المقبل، في حين بقي واتفورد في المركز السادس عشر مع 28 نقطة متقدما بفارق نقطة عن وست هام أول الهابطين في الوقت الحالي.

وبدأت الاخبار السيئة بالنسبة الى واتفورد قبل انطلاق المباراة عندما اعلن النادي ابعاد ثلاثة لاعبين عن تشكيلته وهم اندري غراي وناتانيال شالوبا والبرتغالي دومينغوس كوينا بسبب خرق بروتوكول التباعد الاجتماعي المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد أن استضاف الأول حفلة عيد ميلاده الـ29 الجمعة بحضور أكثر من ستة أشخاص، وهو العدد الأقصى المسموح به.

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