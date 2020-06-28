ساوثمبتون يعود بفوز مريح من أرض واتفورد

وافتتح اينغز التسجيل بعد أن سدد كرة لولبية من مشارف المنطقة (16)، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني إثر فشل حارس واتفورد بن فوستر في تشتيت احدى الكرات (70) رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً هذا الموسم متخلفاً بفارق هدف واحد عن متصدر ترتيب الهدافين مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

وسجل يان بدناريك هدفا خطأ في مرمى ساوثمبتون ليقلص واتفورد الفارق (79)، قبل ان يُؤَمِّن جيمس وورد براوس الفوز لساوثمبتون من ركلة حرة مباشرة.

ورفع ساوثمبتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر ليضمن بنسبة كبيرة بقاءه في الدرجة الممتازة الموسم المقبل، في حين بقي واتفورد في المركز السادس عشر مع 28 نقطة متقدما بفارق نقطة عن وست هام أول الهابطين في الوقت الحالي.

وبدأت الاخبار السيئة بالنسبة الى واتفورد قبل انطلاق المباراة عندما اعلن النادي ابعاد ثلاثة لاعبين عن تشكيلته وهم اندري غراي وناتانيال شالوبا والبرتغالي دومينغوس كوينا بسبب خرق بروتوكول التباعد الاجتماعي المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد أن استضاف الأول حفلة عيد ميلاده الـ29 الجمعة بحضور أكثر من ستة أشخاص، وهو العدد الأقصى المسموح به.