سانيه يغيب لنحو 7 أشهر

,وكان سانيه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة درع المجتمع ضد ليفربول الأحد.

وأشار بطل إنكلترا إلى أن سانيه "خضع لفحوص خلال الأسبوع على يد طبيب متخصص" لتحديد طبيعة الإصابة، و"سيخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل".

ويتردد منذ أسابيع أن بايرن يرغب في التعاقد مع سانيه لتدعيم صفوفه بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز العائد إلى ناديه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارته إلى العملاق البافاري.

وأفاد المدرب الاسباني خلال مؤتمر صحافي عشية بدء حمل الدفاع عن لقب الدوري الممتاز السبت ضد وست هام "عادة، تتراوح فترة شفاء هذا النوع من الاصابات، تمزق في الرباط الصليبي الامامي للركبة اليمنى، ما بين ستة إلى سبعة أشهر. آمل في أن يتمكن من العودة في شباط/فبراير أو آذار/مارس".

وتابع غوارديولا "إنه شاب وآمل في أن يتعافى بسرعة. إنه بين أفضل الأيادي من اجل الخضوع لعملية جراحية الأسبوع المقبل".

وأكد غوارديولا خلال المؤتمر انه لم يفكر أبداً ببيع سانيه، وختم قائلا "لا أعتقد انه كان سيرحل. لطلما قلت انه لاعبنا وهو بدوره لم يقل إنه يريد الرحيل. لطالما اعتقدت إنه سيبقى معنا".

وأحرز سيتي بطل الدوري الانكليزي في الموسمين الماضيين، لقب درع المجتمع الإنكليزية التي تقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن.

