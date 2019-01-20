سانشيز: يونايتد ينتعش بفضل سولسكاير

وحل سولسكاير محل مورينيو في ديسمبر/ كانون الأول، وبالفوز أمس على برايتون 2-1 قاد المدرب الجديد فريقه إلى سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، ستة منهم في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال سانشيز لصحيفة ميرور "اللاعبون هم أنفسهم مع سولسكاير ومورينيو، لكن الآن لدينا المزيد من النجاح في الهجوم ونحن ندافع بشكل أفضل، الحقيقة أن سولسكاير لديه الكثير من التاريخ مع هذا النادي وهو شخص جيد جداً عندما يتحدث".

وأضاف سانشيز "فلسفته هي أن تلمس الكرة كثيراً، وأن تتحكم في اللعبة وأن تسجل أهدافاً. يمكنك القول إن موقعه في الملعب كمهاجم أثر كثيراً على فلسفته التدريبية، ولكنه يؤكد لنا دائماً على أهمية الدفاع بشكل جيد في منطقتنا".

وتابع "هذه هي الطريقة التي نحصل بها على نتائج أفضل، الشيء الوحيد الذي أخبرنا به المدرب الجديد أنه يمكننا تحسين الوضع بأنفسنا. لقد قال إن كل شيء يعتمد علينا".

وأشار سانشيز: "في النهاية، النتائج في كرة القدم تصنع الفارق ولذا فنحن أسعد مما كنا عليه من قبل".

وختم حديثه بالقول"ليس فقط في الملعب، بل في المدرجات، أرى أجواء أفضل في أولد ترافورد. المشجعون يثقون بنا أكثر وهذا أمر إيجابي للغاية للجميع، إنه يساعدك للحفاظ على التحسن".