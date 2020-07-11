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الدوري الإنكليزي الممتاز

زياش يلتحق بتشيلسي استعدادا لانطلاق الموسم القادم

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التحق المغربي حكيم زياش بفريقه الجديد تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، بحسب ما أعلن الأخير السبت، وبدأ التمارين معه بعد انتقاله الى صفوف من أياكس أمستردام الهولندي.

Reuters

ولن يكون في مقدور لاعب الجناح الدولي البالغ من العمر 27 عاماً، ان يخوض مع فريقه الجديد ما تبقّى من موسم 2019-2020، لكون اسمه مدرج خلاله على كشوف فريقه السابق.

وامتد هذا الموسم أطول من المعتاد بعد تعليق المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد تشيلسي في بيان: "بعد وصوله الى لندن مساء الجمعة، بدأ حكيم زياش بالتمرن في كوبهام (مقر التدريب التابع للنادي) للمرة الأولى اليوم".

ونشر الفريق صوراً لزياش وهو يؤدي بعض التمارين الفردية، ويتحدث إلى الاستشاري في النادي، حارس مرماه السابق التشيكي بتر تشيك.

ونقل الموقع الالكتروني لتشيلسي عن مدربه فرانك لامبارد قوله سابقاً ان زياش سينخرط بشكل تدريجي في التمارين الجماعية خلال الأسابيع المقبلة، تحضيرا لموسم 2020-2021.

وأعلن تشيلسي وأياكس في شباط/فبراير الماضي، انتقال زياش من الثاني إلى الأول في صفقة بقيمة 40 مليون يورو، تدخل حيز التنفيذ من الموسم المقبل.

ووقع الدولي المغربي عقداً يمتد حتى حزيران/يونيو 2022، منهيا بذلك مسيرة امتدت نحو أربعة أعوام مع نادي العاصمة الهولندية.

وسجل زياش الذي يشتهر بالركلات الثابتة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، 49 هدفاً في 160 مباراة رسمية مع أياكس، علما أنه بدأ مسيرته مع هيرينفين الهولندي (2012-2014)، وانضم الى نادي العاصمة في 2016 آتيا من تفنتي.
 

تشيلسي حكيم زياش
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