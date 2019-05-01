زاباليتا مستمر مع وست هام حتى 2020

وشارك زاباليتا البالغ من العمر 34 عاماً في 65 مباراة مع وست هام منذ انضمامه قادماً من مانشستر سيتي في يوليو/تموز 2017 منها 26 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

ولعب الظهير الأيمن دوراً محورياً في تشكيلة المدرب مانويل بليغريني وارتدى شارة القيادة أربع مرات هذا الموسم.

وقال اللاعب الأرجنتيني في بيان للنادي "قضيت وقتاً ممتعاً في وست هام الذي عاملني باحترام كبير. شعرت بحماس كبير في تلك الفترة".

"ما زلت أستمتع بوجودي في النادي وهذا ما جعلني أقرر البقاء لعام إضافي".

وأضاف "أسعى للتركيز على ما نفعله مع النادي ومع الفريق هذا الموسم وأن أكون مستعداً للموسم المقبل لأنني أريد الاستمتاع بكل لحظة هنا".

وفاز زاباليتا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مرتين وبكأس الرابطة مرتين وكأس الاتحاد مرة واحدة في الفترة التي أمضاها في صفوف سيتي بعد فترات قضاها مع سان لورينزو في الأرجنتين واسبانيول في إسبانيا.