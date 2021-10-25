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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

رونالدو يلقي اللوم على الفريق

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ألقى كريستيانو رونالدو اللوم على الفريق بأكمله مؤكدا أن جماهير مانشستر يونايتد لا تستحق هذه الخسارة وذلك في تعليقه على الهزيمة الثقيلة التي تكبدها "الشياطين الحمر" أمام ليفربول الأحد.

Reuters

وجاء كلام رونالدو في منشور عبر صفحته في "إنستغرام" أكد فيه أن النتيجة في بعض الأحيان تأتي مخالفة للطموحات مشيرا إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية هذه الخسارة.

 واعتبر كريستيانو أن جماهير الشياطين الحمر تستحق أكثر من ذلك وهذا ما يجب على اللاعبين تحقيقه.  

 

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