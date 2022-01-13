رونالدو يدعو لتغيير العقلية السائدة في مانشستر يونايتد



نجح المدرب المؤقت، الألماني رالف رانغنيك، في إيقاف المسار الانحداري لمانشستر يونايتد في "البريميرليغ" منذ توليه قيادته خلفًا للنرويجي أولي غونار سولشار المُقال، إلا أنّ يونايتد لا يزال يقبع في المركز السابع بفارق 22 نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر ولم يتمكن من تحقيق نقلة نوعية بالأداء والنتائج.

ودعا رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى تغيير العقلية داخل غرفة الملابس لمواجهة المستوى السيء ليونايتد والذي أدّى إلى الخسارة 1-صفر على يد وولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة الأسبوع الماضي.

وقال "مانشستر يونايتد يجب أن يفوز بالدوري أو أن يحتل المركز الثاني أو الثالث. لا أرى أي مركز آخر لمانشستر يونايتد".

وأضاف "في قلبي، لا أقبل أن تكون عقليتنا أقل من كوننا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنكليزي".

وتابع نجم ريال مدريد الإسباني السابق "أعتقد أنه لبناء أشياء جيدة في بعض الأحيان عليك تدمير بعض الأشياء الأخرى. عام جديد، حياة جديدة، آمل أن يكون مانشستر في المستوى الذي يريده الناس، وخصوصًا المشجعين. نحن قادرون على تغيير الأشياء الآن".

وأردف الدون "يمكننا أن نفعل ذلك بشكل أفضل، كل واحد منا. لا أريد أن أكون هنا في النادي لأقاتل لأكون في المركز السادس أو السابع. أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة. أعتقد إذا غيرنا رأينا يمكننا تحقيق أشياء كبيرة".



