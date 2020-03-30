العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

راشفورد يتماثل للشفاء من إصابة في الظهر

من قبل

أكد مانشستر يونايتد أن نجمه ماركوس راشفورد بدأ بالتماثل للشفاء، بعد إصابة في الظهر تعرض لها منتصف شهر كانون الأول/ يناير الماضي.

Reuters

وذكر يونايتد اليوم الإثنين في خبر نشره على موقعه الإلكتروني: "يمكن للنادي أن يؤكد أن ماركوس راشفورد بإمكانه البدء ببرنامج إعادة التأهيل بعد علامات مشجعة في آخر عمليات الفحص. وسيستمر الفريق الطبي للنادي في مراقبة تقدمه طوال فترة التوقف الحالية".

وأكد النادي أن راشفورد كان يعمل بجد على إعادة تأهيله مع الطاقم الطبي في مجمع التدريب، قبل أن تجبر جائحة فيروس كورونا جميع اللاعبين على العمل بشكل فردي في المنزل".

وقال راشفورد في حديث تلفزيوني الأسبوع الماضي إنه يشعر أنه أفضل بـ10 مرات، ويعمل من أجل الشفاء التام.

وأضاف: "أنا في مكان أفضل بكثير، أنا أكثر سعادة مما كنت عليه قبل نحو شهر ، لذا تبدو الأمور إيجابية".

ولم يشارك راشفورد مع مانشستر يونايتد منذ تعرضه لكسر مزدوج خلال فوز الشياطين الحمر  على ولفرهامبتون في مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي في 15 كانون الأول/ يناير الماضي.

وكانت هناك مخاوف من أن يعود صاحب 22 عاماً ليكمل الموسم مع فريقه، وأن يغيب عن يورو 2020، الذي تم تأجيله حتى العام المقبل.

ولفرهامبتون
السابق عندما يأتي الخطأ من كابتن الفر
اقرأ
عندما يأتي الخطأ من كابتن الفريق... غريليش يخرج من منزل
التالي

آخر الأحداث