راشفورد يأمل في العودة سريعاً إلى تمارين يونايتد

ولم تطأ قدما مهاجم منتخب "الأسود الثلاثة" الملاعب في الموسم الجديد بعد خضوعه لجراحة الشهر الماضي.

نشر ابن الـ 23 عاماً رسالة على "تويتر" جاء فيها "إثنين سعيد. قابلت الطبيب الجمعة من أجل استشارة".

وتابع "كل شيء يسير على ما يرام، وسأحصل على الضوء الأخضر للانضمام مجدداً إلى التمارين".

وكان راشفورد لعب معظم فترات الموسم الماضي وهو يعانى من إصابة في كتفه، ليقرر الخضوع لجراحة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2020 حيث وصل إلى النهائي وخسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح 2-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وخضع المهاجم الدولي لجراحة في 6 آب/أغسطس، ليصرح لاحقاً أن "كل شيء سار على ما يرام".

وغاب راشفورد عن 8 مباريات ليونايتد في جميع المسابقات مع انطلاق الموسم الجديد 2021-2022، علماً أن رجال المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير سيواجهون فياريال الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وبعدها بثلاثة أيام إيفرتون في الدوري المحلي.

ومُني "الشياطين الحمر" بخسارتين توالياً أمام وست هام صفر-1 في الدور الثالث من كأس الرابطة، وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها في المرحلة السادسة من "البريميرليغ" حيث يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة متساوياً مع تشيلسي والقطب الثاني للمدينة سيتي مع أفضلية الأهداف للأخيرين، وبفارق نقطة خلف المتصدر ليفربول.

كما غاب راشفورد عن ثلاث مباريات دولية أمام المجر وأندورا وبولندا ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

