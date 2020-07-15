راشفورد محل تكريم في إنكلترا

ونال راشفورد إشادة واسعة بعد نجاح حملة مهاجم منتخب إنكلترا لتوفير الوجبات الغذائية المدرسية للأطفال خلال العطلة الصيفية في بريطانيا مشيرا إلى أنها كانت مصدر دعم له في طفولته.

وسينضم اللاعب البالغ عمره 22 عاما إلى أسطورتي النادي أليكس فيرغسون وبوبي تشارلتون في نيل الدكتوراه الفخرية.

وقال راشفورد لموقع ناديه على الانترنت ”إنه يوم فخر لي ولعائلتي. عند النظر إلى الأسماء التي نالت هذا التقدير في الماضي أشعر بالتواضع“.

وأضاف ”لا يزال الطريق طويلا لمكافحة فقر الأطفال في البلاد لكن الحصول على هذا التقدير من مدينتي يعني أننا نمضي في المسار الصحيح وهذا يعني الكثير“.

وساعد راشفورد في جمع نحو 20 مليون جنيه استرليني (25.22 مليون دولار) مع مؤسسة فير شير لإمداد العائلات بالوجبات خلال جائحة كوفيد-19.