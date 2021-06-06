دي بروين يتوّج بلقب لاعب الموسم في إنكلترا

ولعب دي بروين دوراً حاسماً في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بكأس رابطة الأندية الإنكليزية.

وقاد لاعب الوسط البالغ 29 عاماً سيتي أيضاً إلى أول مباراة نهائية للنادي في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يكمل المباراة التي خسرها فريقه أمام مواطنه تشيلسي 1-صفر، إذ أجبر على الخروج في الشوط الثاني بعد اصطدام مع الألماني أنتونيو روديغر ما خلّف كسرين في وجهه.

وقال دي بروين "تريد الفوز بجميع الألقاب مع الفريق، ومن الواضح أنه إذا فزت بجائزة مماثلة فمن المحتمل أن يكون هذا هو الأهم باعتبارها كأساً فردية في الدوري".

وأضاف "أن يتم التصويت من قبل منافسيك الذين تنافسهم في كل لعبة، فهذا يعني الكثير. فهم، في رأيي، الأشخاص الذين يعرفون أكثر عن اللعبة ويحاولون الوصول إلى أفضل مستوى".

وتابع البلجيكي أنه "عندما يكون لديك هذه الأشياء، يمكنك أن تريها لأطفالك وتقول..انظروا، هذا ما فعله والدكم عندما كان أصغر".



كما نال زميله في فريق الـ"سيتي، المتوج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، فيل فودن (21 عاماً) جائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.