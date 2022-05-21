English
العربية
الدوري الأوروبي
الدوري الإنكليزي الممتاز

دي بروين أفضل لاعب في الموسم

حاز البلجيكي دي بروين نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في الموسم بحسب ما أعلنت عنه رابطة البريميرليغ اليوم السبت.

Reuters

وقدّم دي بروين أداءً لافتاً مع سيتي هذا الموسم وساعد فريقه على احتلال صدارة الدوري الممتاز بفارق نقطة عن ليفربول قبل مرحلة على نهاية المسابقة.

وكان المصري محمد صلاح المرشح الأبرز للجائزة بعد نصف موسم مبهر على جميع الأصعدة لكن غيابه عن التهديف في الأسابيع الأخيرة جعل دي بروين يتقدم عليه.

كما اختير نجم مانشستر سيتي فيل فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

ونال فودين النسبة الأعلى من التصويت ليتقدم لائحة مصغرة تضمنت ثمانية لاعبين ليصبح أول لاعب يتوج بالجائزة في موسمين متتاليين.

فودين البالغ من العمر واحداً وعشرين عاماً نال مكانته في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا وكان له دور فعال في رحلة السيتي في المنافسة على لقب البرمييرليغ حيث شارك في سبع وعشرين مباراة بالدوري هذا الموسم مسجلاً تسعة أهداف مع خمس تمريرات حاسمة.

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي كيفن دي بروين رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز
السابق توتنهام كان يعاني من حالات مرض
اقرأ
توتنهام كان يعاني من حالات مرض على مستوى المعدة
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>