دربي كاونتي يسمح لتشيلسي بالتفاوض مع لامبارد

وقال دربي في بيان "بإمكان دربي كاونتي أن يؤكد أنه سمح لتشيلسي بالتفاوض مع فرانك لامبارد بشأن منصب المدرب الشاغر في ملعب ستامفورد بريدج".



ويبحث فريق "البلوز" عن مدرب جديد بعد رحيل مدربه السابق الإيطالي ماوريتسيو ساري إلى بلاده لتدريب يوفنتوس، بعد عام في لندن قاد خلاله تشيلسي إلى احتلال المركز الثالث في الدوري الإنكليزي الممتاز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والفوز بلقب مسابقة "يوروبا ليغ".

ويعتبر لامبارد (41 عاما) أسطورة تشيلسي والهداف التاريخي للنادي برصيد 211 هدفا بين عامي 2001 و2014، وأحرز معه لقب الدوري ثلاث مرات (2005 و2006 و2010) ومسابقتي دوري الأبطال عام 2012 و"يوروبا ليغ" 2013 فضلاً عن عديد الألقاب الأخرى.

وغادر لامبارد النادي اللندني عام 2014، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016 بعد أن تنقل بين مانشستر سيتي الإنكليزي (2014- 2015) ونيويورك سيتي الأميركي (2015-2016).

وتسلّم لامبارد عام 2018 مهمة تدريب دربي كاونتي، وقاده خلال عامه الأول في الدرجة الأولى إلى المباراة النهائية للملحق المؤهل إلى الدرجة الممتازة، والتي خسرها أمام أستون فيلا (2-1).

