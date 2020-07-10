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جراحة لغيلمور لاعب تشيلسي تبعده حتى نهاية الموسم

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خضع لاعب وسط تشلسي الشاب الاسكتلندي بيلي غيلمور لعملية جراحية في ركبته وقد يبتعد عن الملاعب لأربعة أشهر كحد اقصى كما كشف مدربه فرانك لامبارد الجمعة.

AFP


وقال لامبارد في مؤتمر صحافي: "خضع بيلي غيلمور لعملية جراحية صباح اليوم وسيغيب للأسف عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر".

وأضاف: "لقد تحدثت اليه طويلاً بالأمس (الخميس) لكي أمنحه دعمي، إنه صلب لكنه تأثر لأنه بدأ يجد مركزاً له في التشكيلة".

وخرج غيلمور مصاباً في أواخر مباراة فريقه ضد كريستال بالاس (3-2) الثلاثاء.

وشارك غيلمور هذا الموسم في 6 مباريات في الدوري المحلي و5 مباريات في وسط الملعب حيث المنافسة على اشدها بين لاعبين يتمتعون بالخبرة امثال الفرنسي نغولو كانتي والكرواتي ماتيو كوفاسيفيتش وجورجينيو.

وتابع لامبارد الذي اعتمد على بعض لاعبي الفريق الشبان هذا الموسم وبينهم مايسون ماونت وتامي أبراهام : "يملك (غيلمور) شخصية رائعة لا سيما بهذا العمر الصغير حيث فرض نفسه في المجموعة ثم في التشكيلة".


 

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